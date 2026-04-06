Дан Отуру пред Sportal.bg: Фенербахче има много добър и страхотни играчи

  • 6 апр 2026 | 18:32
Центърът на Апоел Тел Авив Даниел Отуру сподели пред Sportal.bg очакванията си за мача с Фенербахче от Евролигата в зала "Арена София" утре.

- Как се чувстваш и готови ли сте за големия мач утре?

- Готов съм, мисля, че и моите съотборници са готови. Знаем, че Фенер е добър отбор и ще направим всичко каквото зависи от нас, за да се подготвим по най-добрия начин за един страхотен тим, който ще срещнем утре. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

- Страхувате ли се от нещо по отношение на Фенербахче - стила им на игра, или нещо друго?

- Фенер е отбор с много добър треньор. Разполагат с много талантливи играчи, прекрасни играчи. Играят здраво, така че трябва да отговорим на тяхната енергия утре.

- Освен енергията, какво още ще бъде ключово утре, за да спечелите?

- В крайна сметка, без значение какво ти е казал треньорът, от теб зависи да излезеш и да се бориш. Знаем, че те ще дойдат готови за битка, така че трябва да излезем с още по-голяма енергия.

Още от Евролига

Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

  • 6 апр 2026 | 18:13
  • 506
  • 0
Апоел тренира в "Арена София" пред погледа на Тити Папазов за първото от серията тежки изпитания

Апоел тренира в "Арена София" пред погледа на Тити Папазов за първото от серията тежки изпитания

  • 6 апр 2026 | 17:46
  • 775
  • 0
Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

  • 6 апр 2026 | 15:31
  • 1313
  • 0
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 7967
  • 7
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 1040
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9576
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 810
  • 0
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 6233
  • 10
Ювентус 2:0 Дженоа, още един ранен гол за домакините

Ювентус 2:0 Дженоа, още един ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1415
  • 0
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 6533
  • 6
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 9944
  • 18
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 24657
  • 34