Дан Отуру пред Sportal.bg: Фенербахче има много добър и страхотни играчи

Центърът на Апоел Тел Авив Даниел Отуру сподели пред Sportal.bg очакванията си за мача с Фенербахче от Евролигата в зала "Арена София" утре.

- Как се чувстваш и готови ли сте за големия мач утре?

- Готов съм, мисля, че и моите съотборници са готови. Знаем, че Фенер е добър отбор и ще направим всичко каквото зависи от нас, за да се подготвим по най-добрия начин за един страхотен тим, който ще срещнем утре. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си, за да спечелим.

- Страхувате ли се от нещо по отношение на Фенербахче - стила им на игра, или нещо друго?

- Фенер е отбор с много добър треньор. Разполагат с много талантливи играчи, прекрасни играчи. Играят здраво, така че трябва да отговорим на тяхната енергия утре.

- Освен енергията, какво още ще бъде ключово утре, за да спечелите?

- В крайна сметка, без значение какво ти е казал треньорът, от теб зависи да излезеш и да се бориш. Знаем, че те ще дойдат готови за битка, така че трябва да излезем с още по-голяма енергия.