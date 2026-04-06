  Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

  6 апр 2026 | 16:47
Убедителна Елизара Янева осигури победата на България срещу РЮА

България поведе с 2:0 победи срещу Република Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Така нашите момичета си осигуриха крайната победа още преди срещата на двойки. Надпреварата започна днес в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Във втората среща на сингъл Елизара Янева разгроми с 6:0, 6:4 Яни Ван Зайл, която предната седмица стана шампионка на Африка за девойки до 18-годишна възраст. Срещата продължи 68 минути.

Янева спечели първите осем гейма в мача, за да се наложи с 6:0 в първия сет и да поведе с 2:0 във втория. Българката дръпна с 5:2 във втората част, загуби два поредни гейма, но след това затвори мача в своя полза още при първия си мачбол.

В първия сингъл Денислава Глушкова направи обрат и се наложи с 3:6, 6:4, 6:2 над Изабела Крюгер.

За мача на двойки са заявени Елизара Янева и Лидия Енчева. Утре нашите момичета ще играят срещу Мароко.

България е водач в предварителна група B, в която са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. Отборите са разпределени в две групи по пет, като група А включва съставите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

