  Денислава Глушкова даде аванс на България срещу РЮА на "Били Джийн Кинг Къп"

  6 апр 2026 | 15:27
България поведе с 1:0 победи срещу Република Южна Африка в първия си мач от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство по тенис за жени „Били Джийн Кинг къп“. Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Денислава Глушкова направи обрат в първата среща на сингъл и се наложи над Изабела Крюгер с 3:6, 6:4, 6:2. Двубоят продължи два часа и 34 минути.

Българката загуби три поредни гейма в края на първия сет и изостана в резултата. Във втората част тя навакса на три пъти пробив пасив, а след 3:4 взе три поредни гейма и изравни. В третата решаваща част националката поведе с 5:1 и без проблеми затвори мача в своя полза.

Във втората среща на сингъл Елизара Янева ще играе срещу Джани Ван Зил.

България е водач в предварителна група B, в която са още Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. Отборите са разпределени в две групи по пет. Група А е съставена от Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият тим от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири състава в турнира ще изпаднат в група III.

Първа ракета на отбора е 19-годишната Елизара Янева (номер 236 в световната ранглиста). Останалите три избранички са Денислава Глушкова (384, 22 години), Лидия Енчева (488, 19 години) и Росица Денчева (511, 19 години). Така средната възраст на българския състав е малко над 20 години. Капитан е Магдалена Малеева, а помощник-треньор - Михаил Атанасов.

