Желко Обрадович посочи кои две суперзвезди би искал да тренира

Легендарният сръбски специалист Желко Обрадович разкри, че ще вземе решение за професионалното си бъдеще през лятото.

"Много щастлив човек съм, защото успях да правя това, което обичам. То ме изпълваше. Отдаден съм на някои други неща, за които нямах време в миналото. Взех си почивка", коментира Обрадович пред словенското издание 24ur.com.

"През юни ще обмисля бъдещето си. Ако реша да продължа с треньорството, това ще означава, че съм намерил мотивация. Мотивацията е това, което ни тласка напред, независимо от работата ни", добави сърбинът.

Попитан кои играчи би искал да тренира, отговорът на Желко Обрадович бе: "Никола Йокич и Лука Дончич, разбира се. Защото са брилянтни играчи и защото са играчи, които се наслаждават на баскетбола. Това ме удовлетворява като треньор - начинът, по който играят баскетбол. Това е най-важното - те се наслаждават на баскетбола".