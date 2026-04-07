Жирона се отдалечи от опасната зона

Жирона надви с 1:0 Виляреал в последен мач от 30-ия кръг на Ла Лига. Автогол на Пау Наваро преди почивката осигури трите точки на каталунския тим, който вече е на 12-то място в класирането. Виляреал е трети с 58 точки, но не успя да се възползва от грешната стъпка на преследвача си Атлетико Мадрид.

Срещата на "Мунисипал де Монтиливи" беше лишена от чисти голови положения до почивката. Нещо повече - съперниците не отправиха нито един точен изстрел през първото полувреме. Единствената по-добра възможност се откри пред защитника на Жирона Витор Рейш в 29-ата минута, но той прати топката в аут.

И въпреки предпазливите действия и на двата отбора, домакините съумяха да вземат аванс в добавеното време на първата част. Арнау Мартинес проби по десния фланг и центрира, а Пау Наваро протегна крак и прати топката в собствената си врата.

В 59-ата минута Виктор Циганков от Жирона се озова на чудесна позиция в наказателното поле, но се забави да нанесе удар и притичалият Ренато Вейга го блокира.

Гостите се активизраха чак в последните 15 минути, но така и не намериха начин да застрашат по-сериозно вратата, пазена от Пауло Гасанига.

В следващия кръг Жирона ще гостува на Реал Мадрид, а Виляреал ще има тежко изпитание срещу Атлетик Билбао на "Сан Мамес".

Снимки: Gettyimages