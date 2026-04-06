Тоти взе Валери Божинов в състава си за шоу срещу тима на Роналдиньо

Легендата на Рома и Италия Франческо Тоти взе Валери Божинов в своя тим за грандиозното шоу на 25 април в Полша, наречено "Галактикос", където един срещу друг излизат отборите на Роналдиньо и италианската икона. Бившият капитан на "вълците" се видя след дълго време с българина преди десет дни в Рим, където участваха в демонстративен турнир на малки вратички.

Както е известно, тогава Божинов бе част от отбора на Европа, в тристранния турнир в зала, с отбор на Италия и отбор на света, като съотборници му бяха легенди като Звонимир Бобан, Едгар Давидс и Борха Валеро. В другите тимове личаха имената на Тоти, Алесандро Неста, Симоне Перота, Хавиер Санети и Хуан Себастиан Верон. Сега обаче един от най-големите футболисти в историята на Италия и Божинов ще са съотборници.

Този път спектакълът е на голям терен. Сред съотборниците на Тоти и Божинов са още Джибрил Сисе, Марко Матераци, Едгар Давидс, Клод Макелеле, Робер Пирес, Мичел Салгадо, Людовик Жули, Венсан Кандела, Марек Янукаловски, Винченцо Якуинта, Кристиан Абиати, Анджело Ди Ливио, Фабио Галанте, Себастиян Фрей и доста полски легенди. Треньор на тима ще бъде Йежи Бженчек, който води Полша между 2018 и 2021 г., а година по-рано изведе Висла Краков до титлата на Полша.

Звездите в тима на Роналдиньо блестят още по-ярко. Сред тях са световните шампиони Алдаир, Дида и Едмилсон, аржентинците Хавиер Санети, Хуан Себастиан Верон и Савиола, Майкон, Рафиня, Нванкво Кану, Антонио Валенсия, Матузалем, Валдо и др., а полската група играчи в селекция на магьосника е водена от легендата на Полша Якуб Блашчиковски. Треньор на тима е великият Фабио Капело.

Двубоят е в град Хожув на стадион "Шльонски", който има капацитет около 55 000 зрители.

Валери Божинов ще бъде единственият български футболист в този сблъсък, като на този етап цели осем световни шампиони от Бразилия, Италия и Франция са потвърдили участие в шоуто.

"Няма как да не се радвам, че съм поканен на това събитие. Това е сериозно признание за мен, но и за България. Радвам се, че ще бъда отново рамо до рамо с толкова легенди. Тоти и Роналдиньо са две от най-великите десетки в историята на футбола и вярвам, че ще стане страхотно шоу в Полша", сподели Божинов пред Sportal.bg.