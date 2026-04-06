  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Иван Андреев и Дебора Аврамова са победителите в полумаратона на "Рън Созопол"

Иван Андреев и Дебора Аврамова са победителите в полумаратона на "Рън Созопол"

  • 6 апр 2026 | 13:33
Иван Андреев и Дебора Аврамова са победителите в полумаратона на "Рън Созопол"

Иван Андреев и Дебора Аврамова станаха победители в полумаратона на “Созопол Рън”, който се проведе в неделя заедно със състезанието на 5 км. Трасето на най-дългата дистанция беше намалено от 21.0975 км на 20 км заради наводнения път към къмпинг “Градина”.

Представителят на Дунав (Русе) преодоля дистанцията за 1:09:23 часа, а 50 секунди след него финалната линия пресече бургазлията Шабан Мустафа ((1:10:13 ч.). На трето място се класира Иван Попов от Берое (Стара Загора) с време 1:13:57 часа.

При дамите първа стана атлетката от Берое (Стара Загора) Девора Аврамова, която спря хронометъра на 1:22:26 ч. Втора се класира победителката на 1 миля, 5 км и 10 км в Созопол Маринела Нинева с време 1:22:26, а на трета финишира Силвия Дънекова-Лалова с време 1:28:26.

Призьорите бяха наградени от зам.-кмета на Созопол Тодор Дамянов.

“Созопол Рън” е първото състезание за сезона във веригата RUN Bulgaria.

