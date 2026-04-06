Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста.

31-годишната софиянка вече заема 155-ата позиция с актив от 480 точки, след като през миналата седмица преодоля квалификациите и достигна до втория кръг на WTA 500 турнира в Чарлстън, САЩ, където отпадна от 22-рата в света Анна Калинская (Русия).

Втората ракета на България Елизара Янева се изкачи със седем позиции до №229 с 307 точки, като е само на крачка от изравняване на рекордното си класиране от 16 февруари.

Лия Каратанчева падна с 15 места и от днес е №303 с актив от 215 точки.

Националката на България за „Били Джийн Кинг къп“ Лидия Енчева постигна рекордно за кариерата си 450-то място с 125 точки след класирането си за четвъртфиналите в Нант, Франция.

В топ 10 на сингъл и на двойки няма промени и Арина Сабаленка (Беларус) запазва първата си позиция с 11025 точки, а Елизе Мертенс (Белгия) е първа на двойки с 8658 точки.