Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста

  • 6 апр 2026 | 10:45
  • 397
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи с 14 позиции в световната ранглиста.

31-годишната софиянка вече заема 155-ата позиция с актив от 480 точки, след като през миналата седмица преодоля квалификациите и достигна до втория кръг на WTA 500 турнира в Чарлстън, САЩ, където отпадна от 22-рата в света Анна Калинская (Русия).

Втората ракета на България Елизара Янева се изкачи със седем позиции до №229 с 307 точки, като е само на крачка от изравняване на рекордното си класиране от 16 февруари.

Лия Каратанчева падна с 15 места и от днес е №303 с актив от 215 точки.

Националката на България за „Били Джийн Кинг къп“ Лидия Енчева постигна рекордно за кариерата си 450-то място с 125 точки след класирането си за четвъртфиналите в Нант, Франция.

В топ 10 на сингъл и на двойки няма промени и Арина Сабаленка (Беларус) запазва първата си позиция с 11025 точки, а Елизе Мертенс (Белгия) е първа на двойки с 8658 точки.

Следвай ни:

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2668
  • 0
  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 518
  • 0
  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 542
  • 0
  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 810
  • 1
  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1447
  • 0
  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1156
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 2560
  • 4
  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 4014
  • 2
  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 3845
  • 7
  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 5593
  • 9
  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 2012
  • 1
  • 6 апр 2026 | 09:57
  • 1869
  • 3