  Виктория Томова загуби от световната №22 на WTA 500 в Чарлстън

  • 1 апр 2026 | 08:49
Виктория Томова отпадна във втория кръг на сингъл на WTA 500 турнира на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2 милиона и 300 хиляди долара.

Първата ракета на България загуби с 2:6, 4:6 от поставената под №8 в схемата и №22 в световната ранглиста Анна Калинская (Русия). Срещата продължи час и 20 минути.

Томова проби още в първия гейм на мача, но допусна обрат за 1:4. Калинская постигна още един пробив в осмия гейм и спечели първия сет с 6:2. Томова пропусна на два пъти пробив аванс в началото на втория сет, а след 3:2 загуби три поредни гейма за 3:5. Българката отговори с още един брейк за 4:5, но след това отново загуби подаването си за крайното 4:6.

В интервюто си на корта бившата приятелка на световния №2 Яник Синер заяви, че бекхендът е бил ключът към успеха й срещу първата ракета на България.

"Надявам се, че Пато (б.р. Патрисия Тарабини, треньорката на Калинская) ще ме похвали за бекхенда ми. Не само за грешките ми- Да види и положителните страни. Много съм доволна от бекхенда си днес. Мисля, че беше ключът. Сега чакам форхенда си", каза с чувство за хумор Калинская.

Преди този мач Виктория Томова постигна две победи в квалификациите и една в основната схема.

За доброто си представяне на турнира Томова заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под №169 през тази седмица.

