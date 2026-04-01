Виктория Томова загуби от световната №22 на WTA 500 в Чарлстън

Виктория Томова отпадна във втория кръг на сингъл на WTA 500 турнира на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от 2 милиона и 300 хиляди долара.

Първата ракета на България загуби с 2:6, 4:6 от поставената под №8 в схемата и №22 в световната ранглиста Анна Калинская (Русия). Срещата продължи час и 20 минути.

Томова проби още в първия гейм на мача, но допусна обрат за 1:4. Калинская постигна още един пробив в осмия гейм и спечели първия сет с 6:2. Томова пропусна на два пъти пробив аванс в началото на втория сет, а след 3:2 загуби три поредни гейма за 3:5. Българката отговори с още един брейк за 4:5, но след това отново загуби подаването си за крайното 4:6.

8th seed Anna Kalinskaya breezes past Tomova in straight sets and awaits the winner of Sakkari/Badosa in R3!#CharlestonOpen pic.twitter.com/WWlvMn5tgQ — Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) March 31, 2026

В интервюто си на корта бившата приятелка на световния №2 Яник Синер заяви, че бекхендът е бил ключът към успеха й срещу първата ракета на България.

"Надявам се, че Пато (б.р. Патрисия Тарабини, треньорката на Калинская) ще ме похвали за бекхенда ми. Не само за грешките ми- Да види и положителните страни. Много съм доволна от бекхенда си днес. Мисля, че беше ключът. Сега чакам форхенда си", каза с чувство за хумор Калинская.

“Maybe it’s your backhand that you’re happiest with today. When you take a look back and go talk to Pato, what are you happiest with about your performance?”



Anna: “I hope she’ll give me some credit for my backhand. Not only for my… pic.twitter.com/gKWnxh3drJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 31, 2026

Преди този мач Виктория Томова постигна две победи в квалификациите и една в основната схема.

За доброто си представяне на турнира Томова заработи 57 точки за световната ранглиста, в която е под №169 през тази седмица.