Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фондацията на Григор изпраща две деца в Академията на Муратоглу

  • 6 апр 2026 | 10:09
  • 876
  • 0
“Фондация Григор Димитров” съвместно с Тенис клуб Хасково 2015 организира турнир за подбор на две деца, които ще изпрати на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу през месец септември . Турнирът ще се проведе по програмата „Стани шампион“ на фондацията.

В състезанието ще могат да участват всички деца на възраст до 12 години, които са български граждани, независимо от това дали са картотекирани състезатели.

Надпреварата ще се проведе от 22 до 25 май на тенис кортовете на клуба в град Хасково, парк Кенана.

Победителите от турнира -е дно момче и едно момиче, ще бъдат изпратени на тренировъчен лагер в Академията на Патрик Муратоглу, като всички разходи по пътуването и престоя им ще бъдат поети от фондацията на  българския тенисист. Там децата ще имат възможност да натрупат знания и опит, както и да се докоснат до големи имена от световния тенис, които да ги вдъхновят.

През миналата година 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от Тенис клуб Хасково 2015 бяха изпратени по същата програма на фондацията, за да тренират и да се подготвят в именитата академия. Патрик Муратоглу лично наблюдаваше тренировките и следеше за развитието на младите таланти.

За повече информация на сайта на Фондация Григор Димитров , както и на тел. 0888 044422, а за записване за турнира на имейл: tchaskovo2015@gmail.com. Краен срок за записване -20.05 до 12:00 часа.

Следвай ни:

