Отборите на Лъвско сърце и ЦСКА са първи на турнир "Перун"

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  • 6 апр 2026 | 08:43
  • 254
  • 0
Отборите на „Лъвско сърце“ (Сф) и ЦСКА станаха първи съответно при момичетата и момчетата на открития турнир „Перун“ в Перник.

Тимът на „Лъвско сърце“, завърши с актив от 28 т., като спечели 5 титли и сребро. Втори е тимът на „Олимпия“, Козлодуй с 26 т., 3 титли, два сребърни медала и 5 бронзови, трети е „Шампион“ (Сф) с 16 т. (2-1-3).

При момчетата ЦСКА завърши с 63 т. на върха с 9 титли, 4 сребърни и 6 бронзови медала. Втори е „Илинден“ (Сф) с 24 т. (4-1-1), трети е „Шун джудо“, Сф с 22 т. (3-1-4).

В турнира участваха 419 състезатели от 29 клуба от България и Северна Македония.

По време на церемонията за принос в развитието на джудото в общината бяха наградени с Валери Стоилов, директор на местното спортно училище „Олимпиец“, Христо Маев, генсек на федерацията, Спаска Илиева, спортен директор на федерацията, треньорите Костадин Топалов и Калоян Иванов, както и Десислава Стойова, главен експерт към общината, а също Виктор Викторов, кмет на село Драгичево.

Следващият открит турнир за сезона е в Пловдив (25-26 април), а в началото на май Русе ще посрещне надпреварата за втори път (2-3 май). На 30-и май серията от турнири отново се връща в Перник, този път организиран от местния клуб "Кракра".

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 382
  • 0
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1610
  • 1
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1418
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3522
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 560
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 61177
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2534
  • 2
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 1216
  • 2
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 2253
  • 3
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3959
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19705
  • 4