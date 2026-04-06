Отборите на Лъвско сърце и ЦСКА са първи на турнир "Перун"

Отборите на „Лъвско сърце“ (Сф) и ЦСКА станаха първи съответно при момичетата и момчетата на открития турнир „Перун“ в Перник.

Тимът на „Лъвско сърце“, завърши с актив от 28 т., като спечели 5 титли и сребро. Втори е тимът на „Олимпия“, Козлодуй с 26 т., 3 титли, два сребърни медала и 5 бронзови, трети е „Шампион“ (Сф) с 16 т. (2-1-3).

При момчетата ЦСКА завърши с 63 т. на върха с 9 титли, 4 сребърни и 6 бронзови медала. Втори е „Илинден“ (Сф) с 24 т. (4-1-1), трети е „Шун джудо“, Сф с 22 т. (3-1-4).

В турнира участваха 419 състезатели от 29 клуба от България и Северна Македония.

По време на церемонията за принос в развитието на джудото в общината бяха наградени с Валери Стоилов, директор на местното спортно училище „Олимпиец“, Христо Маев, генсек на федерацията, Спаска Илиева, спортен директор на федерацията, треньорите Костадин Топалов и Калоян Иванов, както и Десислава Стойова, главен експерт към общината, а също Виктор Викторов, кмет на село Драгичево.

Следващият открит турнир за сезона е в Пловдив (25-26 април), а в началото на май Русе ще посрещне надпреварата за втори път (2-3 май). На 30-и май серията от турнири отново се връща в Перник, този път организиран от местния клуб "Кракра".