Невен Венков е доволен от отбора си, въпреки загубата от Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) се наложи с 2:1 над Черноломец в Попово. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига. Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Въпреки загубата, аз съм доволен от представянето на нашия отбор. При повече спортен шанс мисля, че не само нямаше да загубим, но и можеше да победим. Черноморец е силен отбор и не случайно е на първо място – подготвени са добре, тренират всеки ден, докато ние веднъж седмично. Въпреки това стана двуостър, равностоен мач, в който създадохме достатъчно на брой голови ситуации, но не можахме да ги реализираме. Момчетата положиха огромни усилия, раздадоха се максимално и въпреки загубата заслужават поздравления“.

