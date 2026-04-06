  6 апр 2026 | 04:18
Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол трябваше да играе 2 часа и 42 минути, за да победи във финала на турнира от ATP-250 в Хюстън. Представителят на домакините стигна до труден успех срещу аржентинската изненада Роман Андрес Буручага с 6:1 3:6 7:5.

Това бе първа титла на клей за американеца, който вече има пет трофея от ATP, а заедно със сънародника си Франсис Тиафо е сред първите двама състезатели от САЩ, печелили по един турнир на всяка настилка. Пол отстрани именно Тиафо на 1/2-финалите.

В мача си срещу аржентинския талант Пол стигна до успеха до голяма степен заради началния си удар и шестте аса, както и само едната двойна грешка, допусната в рамките на трите сета. Освен това американецът спаси цели 9 от 12 опита за пробив на своя противник, който също демонстрира психологическа устойчивост в този компонент и парира 11 от общо 16 възможности за брейк точка на представителя на домакините.

След феноменалната доминация на Томи Пол в първия сет, който приключи за едва 41 минути, а в него Буручага спечели само един гейм, никой не очакваше, че може да има различен победител от американеца. Въпреки това аржентинският тенисист, който заема 77-о място в световната ранглиста напарави страхотно представяне във втората част от двубоя и бе близо до знаменит обрат. Южноамериканецът взе първите три гейма, а след това двамата си размениха по един пробив и Буручага се видя с комфортен аванс от 5:2. Пол имаше сили за само още един гейм и след това аржентинецът затвори частта още при първия си сетпойнт.

В третия сет настъпи и голямата драма. При 5:3 южноамериканецът имаше три шампионски точки в маратонски сервис гейм на Пол, но по някакъв начин съперникът му оцеля и в трите случая. Това повлия на Буручага, който допусна връщане на пробива в следващия гейм, в който сервираше за мача.

Вече при 6:5 в своя полза 21-вият в ранглистата на ATP показа класата си и в психологически трилър, при който Буручага сервираше опонентите стигнаха до 40:40. Аржентинецът цели два пъти взимаше предимство, но така и не успя да направи втора последователна точка. Пол пък осъществи обрат и още в първия случай, когато сервираше за победата, той успя да се справи, за да победи.

Представител на домакините печели за пета поредна година надпреварата в Хюстън. Преди Томи Пол последователно това направиха Райли Опелка (2022), Франсис Тиафо (2023), Бен Шелтън (2024) и Дженсън Бруксби (2025).

