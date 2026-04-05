Пол победи Тиафо в тричасов трилър и ще спори за титлата в Хюстън

Томи Пол се класира за финала на турнира на клей в Хюстън, САЩ, след победа над сънародника си Франсис Тиафо със 7:5 4:6 7:6(7) за 2 часа и 47 минути игра. Томи Пол бе отличен от началния си удар и записа 14 аса, както и прояви характер при посрещането, тъй като позволи на съперника си да реализира само 4 точки от сервис. Въпреки че загуби мача, Тиафо имаше някои много силни моменти в психологически план и реализира всичките си три опита за пробив, както и спаси четири от седемте брейк точки на Пол. Това бе общо седмата среща между двамата американци и Томи Пол вече има преднина в преките сблъсъци от 4-3 победи в своя полза.

В спор за отличието Пол ще спори с Роман Андрес Буручага, който спечели доста по-лесно изцяло аржентинския полуфинал срещу Тиаго Аугусти Тиранте с 6:1 6:1 за само 63 минути.

Финалът предстои в днешния 5-и април (неделя) и ще започне не по-рано от 22:30 часа българско време.