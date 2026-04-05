  Пол победи Тиафо в тричасов трилър и ще спори за титлата в Хюстън

Пол победи Тиафо в тричасов трилър и ще спори за титлата в Хюстън

Пол победи Тиафо в тричасов трилър и ще спори за титлата в Хюстън

  • 5 апр 2026 | 03:51

Томи Пол се класира за финала на турнира на клей в Хюстън, САЩ, след победа над сънародника си Франсис Тиафо със 7:5 4:6 7:6(7) за 2 часа и 47 минути игра. Томи Пол бе отличен от началния си удар и записа 14 аса, както и прояви характер при посрещането, тъй като позволи на съперника си да реализира само 4 точки от сервис. Въпреки че загуби мача, Тиафо имаше някои много силни моменти в психологически план и реализира всичките си три опита за пробив, както и спаси четири от седемте брейк точки на Пол. Това бе общо седмата среща между двамата американци и Томи Пол вече има преднина в преките сблъсъци от 4-3 победи в своя полза.

В спор за отличието Пол ще спори с Роман Андрес Буручага, който спечели доста по-лесно изцяло аржентинския полуфинал срещу Тиаго Аугусти Тиранте с 6:1 6:1 за само 63 минути.

Финалът предстои в днешния 5-и април (неделя) и ще започне не по-рано от 22:30 часа българско време.

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2207
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 449
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 509
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 744
  • 1
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1390
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1094
  • 0
Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59994
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214601
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1820
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 187
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3106
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18793
  • 4