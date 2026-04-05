  3. Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

  • 5 апр 2026 | 21:50
Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) загуби като гост първата полуфинална среща от Суперлигата на Италия от Рана (Верона) с 0:3 (32:34, 21:25, 21:25).

Алекс Николов стана най-резултатен в мача с 20 точки (3 блока, 61% ефективност в атака, 29% позитивно посрещане - +6).

Матия Ботоло добави 10 точки (2 блока, 53% ефективност в атака, 8% перфектно и 36% позитивно посрещане - -6) за Лубе.

Нумори Кейта бе най-резултатен за Верона с 15 точки (3 аса, 55% ефективност в атака, 38% перфектно и 54% позитивно посрещане - +1).

Дарлан Соуза добави още 13 точки (1 ас, 1 блок, 53% ефективност в атака - +2).

Така Верона поведе в серията с 1-0 победи.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.

Желязков: Не направихме най-добрия мач

Сашо Попов: Измъкнахме тежки ситуации в тайбрека, за да се завърнем

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове

Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи

Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

