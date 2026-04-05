Алекс Николов с 20 точки, Лубе загуби първия полуфинал от Верона

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе (Чивитанова) загуби като гост първата полуфинална среща от Суперлигата на Италия от Рана (Верона) с 0:3 (32:34, 21:25, 21:25).

Алекс Николов стана най-резултатен в мача с 20 точки (3 блока, 61% ефективност в атака, 29% позитивно посрещане - +6).

Матия Ботоло добави 10 точки (2 блока, 53% ефективност в атака, 8% перфектно и 36% позитивно посрещане - -6) за Лубе.

Нумори Кейта бе най-резултатен за Верона с 15 точки (3 аса, 55% ефективност в атака, 38% перфектно и 54% позитивно посрещане - +1).

Дарлан Соуза добави още 13 точки (1 ас, 1 блок, 53% ефективност в атака - +2).

Така Верона поведе в серията с 1-0 победи.

Играе се до 3 успеха от 5 мача.