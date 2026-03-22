Комо разби Пиза на Росен Божинов и се изкачи в топ 4 след провала на Ювентус

Комо разгроми с 5:0 Пиза на Росен Божинов в мач от 30-ия кръг на Серия А. Българският национал остана на скамейката през цялото време на двубоя и не получи шанс да помогне на своите съотборници. Асане Диао (7’) откри резултата в самото начало на срещата, а Анастасиос Дувикас (28’) удвои преди да е изминал половин час от двубоя. Третото попадение в двубоя бе дело на Мартин Батурина (48’), който се разписа в началото на второто полувреме. Нико Пас (75’) четвърт час преди края и Максимо Пероне (81’) оформиха крайния резултат в последния четвърт час на мача.

Срещата започна отлично за възпитаниците на Сеск Фабрегас, които успяха да поведат още в самото начало на двубоя, когато Асане Диао пресече едно подаване в средата на терена, сам напредна и реализира. Именно голмайсторът на първото попадение Диао подаде на Дувакис, който удвои след бърза атака на домакините. До голяма степен окончателно точка на спора бе сложен още в самото начало на втората част, когато появилият се от пейката Батурина реализира от границата на наказателното поле.

Момчетата на Фабрегас не смятаха да пожалят своя противник и продължиха да играят по-добре и в 75-ата минута Нико Пас вкара четвърти гол след подаване отляво. Именно испанецът пък осъществи пробив само няколко минути по-късно и пусна към Максимо Пероне, който от няколко метра отбеляза пети гол.

С този успех Комо записа четвърта поредна победа и се изкачи до четвъртата позиция в първенството. “Езерняците” продължават да гонят класиране в топ 4 и зона Шампионска лига, особено след вчерашния провал на Ювентус. От своя страна Пиза на Росен Божинов продължава да е на последното място в класирането и тима от града с наклонената кула почти сигурно ще се завърне във второто ниво на италианския футбол през следващата кампания.

