Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Българските състезатели спечелиха общо пет медала (два сребърни и три бронзови) на Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Ганджа, Азербайджан.

Във втория ден Мария Черкелиева се окичи със сребро в категория над 70 кг. По пътя българката имаше все казахстански съпернички. На старта тя победи Кадиша Кенхехакежи с ипон, след това и Карлигаш Баянова, също с ипон. На финала националката отстъпи пред сънародничката им Тогхан Толебай с ипон.

Бронз взе Иван Николчев при 73-килограмовите. В спорт за отличието българинът се наложи над представителя на домакините Канан Рахимов с ипон. Преди това младият талант записа победа и загуба, а след това постигна два успеха в репешажите, за да стигне до малкия финал.

На седмо място завърши Пламен Димитров в категория до 81 килограма.

Вчера София Маврова (44 кг) взе сребро, а Махмуд Жаафар (60 кг) и Владимир Тодоров (66 кг) - бронз.

Маврова стигна до финала при 44-килогамовите след две победи над казахстанки - Бахнур Абдешова и Шахсаман Рахмажанова, а в решителната схватка загуби от Ягмур Йълмъзтюр (Турция) след трето предупреждение. За Маврова това е трети финал този сезон, на другите два взе титли.

Жаафар за отличието се наложи над Йосомудин Косимов (Таджикистан) с ипон, а преди това победи азера Амин Салимли и грузинеца Гога Шарвашидзе. В полуфиналите той загуби от казахстанеца Расулхан Габитс с юко.

Тодоров води дълга битка за бронза, продължила 6:33 минути, но успя да се наложи над Йерик Юсенов (Казахстан) със златна точка - юко.

На турнира участват 269 състезатели от 10 държави, а България е представена от 9 джудисти.