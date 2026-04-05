  България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп"

  • 5 апр 2026 | 20:38
05-04-2026 20:20

България ще играе срещу Република Южна Африка в първия си мач на турнира от втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата започва утре в Баня Лука (Босна и Херцеговина) и ще се проведе от 6 до 11 април. Двубоят на нашите момичета ще стартира в 12:00 ч. българско време. Във вторник българките ще се изправят срещу Мароко.

България е водач в предварителна група B, в която са още отборите на Република Северна Македония, Мароко, Египет и Република Южна Африка. Отборите са разпределени в две групи по пет. Група А е съставена от отборите на Австрия, Гърция, Босна и Херцеговина, Кипър и Финландия.

След мачове всеки срещу всеки първият отбор от едната група ще играе срещу втория от другата, като победителите ще се изкачат в Група I на зона „Европа-Африка". Най-слабите четири тима в турнира ще изпаднат в Група III.

Първа ракета на тима ни е 19-годишната Елизара Янева (№236 в световната ранглиста). Останалите три избранички са Денислава Глушкова (№384, 22 г.), Лидия Енчева (№488, 19 г.) и Росица Денчева (№511, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор на тима е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

