Шест медала за България от "София къп"

Шест медала спечелиха българските състезателки на финалите на отделните уреди при жените на международния турнир по художествена гимнастика "София къп"

Родните грации завоюваха два златни, два сребърни и два бронзови на финалите, а освен това имат злато и бронз в многобоя.

Анастасия Калева затвърди статута си на лидер, като триумфира с шампионската титла в многобоя, а във финалите добави още два златни медала - на обръч с оценка 26.850 (трудност 11.900; артистичност 7.550; изпълнение 7.400) и на бухалки с 27.700 (12.400; 7.600; 7.700), плюс сребро на топка с 25.650 (11.000; 7.500; 7.150) и бронз на лента с 25.750 (11.300; 7.400; 7.050).

Олександра Шалуева се качи на почетната стълбичка с бронз на обръч, след като беше оценена с 25.950 (11.500; 7.350; 7.150).

Яница Динева се завърна с характер след контузия - сребро на лента 26.050 (11.500; 7.300; 7.250), бронз в многобоя, четвърто място на топка с 24.900 (10.400; 7.450; 7.050) и седмо на бухалки с 23.500 (9.700; 7.050; 6.750).

Грациите на България завършват надпреварата с осем медала - три златни, два сребърни и три бронзови.