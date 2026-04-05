Шест медала за България от "София къп"

  • 5 апр 2026 | 18:03
  • 1495
  • 0
Шест медала спечелиха българските състезателки на финалите на отделните уреди при жените на международния турнир по художествена гимнастика "София къп"

Родните грации завоюваха два златни, два сребърни и два бронзови на финалите, а освен това имат злато и бронз в многобоя.

Анастасия Калева затвърди статута си на лидер, като триумфира с шампионската титла в многобоя, а във финалите добави още два златни медала - на обръч с оценка 26.850 (трудност 11.900; артистичност 7.550; изпълнение 7.400) и на бухалки с 27.700 (12.400; 7.600; 7.700), плюс сребро на топка с 25.650 (11.000; 7.500; 7.150) и бронз на лента с 25.750 (11.300; 7.400; 7.050).

Олександра Шалуева се качи на почетната стълбичка с бронз на обръч, след като беше оценена с 25.950 (11.500; 7.350; 7.150).

Яница Динева се завърна с характер след контузия - сребро на лента 26.050 (11.500; 7.300; 7.250), бронз в многобоя, четвърто място на топка с 24.900 (10.400; 7.450; 7.050) и седмо на бухалки с 23.500 (9.700; 7.050; 6.750).

Грациите на България завършват надпреварата с осем медала - три златни, два сребърни и три бронзови.

Още от Гимнастика

Седмо място за Давид Иванов в Кайро

  • 6 апр 2026 | 03:22
Дара Стоянова се класира 5-а на финала на лента на турнира Гран При в Тие

  • 5 апр 2026 | 20:49
13 медала спечелиха българските състезателки при жените и при девойките на "София къп"

  • 5 апр 2026 | 19:36
Абсолютна доминация на България при девойките на "София Къп"

  • 5 апр 2026 | 14:02
Пример отвъд медалите: Боряна Калейн подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване

  • 5 апр 2026 | 08:46
Дара Стоянова с два финала на турнира в Тие

  • 4 апр 2026 | 21:09
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
