Хееренвеен и Петров продължиха добрата серия

Хееренвеен записа четвърта победа в последните си пет мача, след като спечели с 4:1 домакинството си на Хераклес. След този успех тимът е на седмо място и в добра позиция за да си осигури участие в плейофите за място в Лигата на конференциите. Българският национал Християн Петров влезе като резерва в 77-ата минута.

Хееренвеен реши мача до началото на втората част, въпреки че трябваше да прави обрат. Гостите поведоха с попадение на Енгелс в 21-ата минута. Тренсков изравни, а Нордаас направи резултата 2:1 от дузпа в добавеното време на първата част. Домакините стигнаха до още две попадения в първите шест минути на второто полувреме.

SC Heerenveen veegt in eigen Abe Lenstra Stadion vloer aan met Heracles Almelo https://t.co/af376KXhJv — Telesport Voetbal (@televoetbal) April 5, 2026

Снимки: Imago