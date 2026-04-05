Неудържимият Лукас Петков опъна поредна мрежа в Германия

Намиращият се във върхова форма Лукас Петков заби пореден гол за своя Елверсберг в първенството на германската Втора Бундеслига. Попадението беше с цената на точка, защото българският национал реализира от дузпа за крайното 1:1 при гостуването на Хановер 96 в сблъсък от 28-ия кръг. Това беше пряка битка в борбата за промоция в елита, като директно нагоре се изкачват първите два, а третият ще играе бараж.

Петков беше точен от бялата точка в 56-ата минута, с което вече има 10 гола през кампанията. Осем от тях само през втората част от сезона. В предишния кръг Лукас наниза две попадения в мрежата на Арминия (Билефелд), а по време на паузата вкара и на Хофенхайм в контрола. Петков взе участие във въпросния спаринг с Хофе, защото поради “лични причини” не пътува с националния тим на България за двубоите от FIFA Series 2026 в Индонезия.

Срещу Хановер отборът на Елверсберг се оказа догонващ още в десетата минута след автогол на Максимилиан Рьор.

Лукас Петков имаше късмет, че в последните секунди на двубоя реферът не отсъди дузпа за негово нарушение, след като прецени, че няма условия за такова нещо.

Хубавото за Елверсберг в оставащите шест кръга е, че има директни мачове срещу преки конкуренти като Шалке 04, Дармщат и Падерборн.