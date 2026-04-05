Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент е станал вчера по време на държавния шампионат по борба във Враца, съобщават агенция BulNews .Областният град е домакин на отборния шампионат за кадети и момчета, който се проведе в уикенда на 4-ти и 5-ти април.Около 14.30 часа в събота по време на схватка момче на 15 години е паднало на врата си .Незабавно бил подаден сигнал на тел. 112 и към залата била насочена линейка. Спешните медици транспортирали пострадалия до врачанската болница. След допълнителни изследвания било решено да бъде поискано да пристигне въздушна линейка, допълват от BulNews. Лошото време обаче попречило това да се случи и затова линейка закарала състезателя от Бургас в „Пирогов“.

Треньорите уведомили родителите на своя състезател за тежката травма и те веднага тръгнали към София.По неофициална информация травмата в прешлените е сериозна, но животът на момчето е извън опасност

В надпреварата участват близо 200 състезатели от 48 клуба от цялата страна. Домакин на събитието е местният клуб „Ботев-93“, а сред официалните гости бе и председателят на Българската федерация по борба Станка Златева