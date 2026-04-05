Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент е станал вчера по време на държавния шампионат по борба във Враца, съобщават агенция BulNews .Областният град е домакин на отборния шампионат за кадети и момчета, който се проведе в уикенда на 4-ти и 5-ти април.Около 14.30 часа в събота по време на схватка момче на 15 години е паднало на врата си .Незабавно бил подаден сигнал на тел. 112 и към залата била насочена линейка. Спешните медици транспортирали пострадалия до врачанската болница. След допълнителни изследвания било решено да бъде поискано да пристигне въздушна линейка, допълват от BulNews. Лошото време обаче попречило това да се случи и затова линейка закарала състезателя от Бургас в „Пирогов“.

Треньорите уведомили родителите на своя състезател за тежката травма и те веднага тръгнали към София.По неофициална информация травмата в прешлените е сериозна, но животът на момчето е извън опасност

В надпреварата участват близо 200 състезатели от 48 клуба от цялата страна. Домакин на събитието е местният клуб „Ботев-93“, а сред официалните гости бе и председателят на Българската федерация по борба Станка Златева

Още от Бойни спортове

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1404
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3508
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 553
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 558
  • 0
Борислав Велев: Връщам се скоро за поне два мача тази година

Борислав Велев: Връщам се скоро за поне два мача тази година

  • 5 апр 2026 | 11:28
  • 656
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60556
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2155
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 407
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1127
  • 1
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3469
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19183
  • 4