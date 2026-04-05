Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

Най-добрият снукър рефер в света Десислава Божилова ще бъде третият човек край зеленото сукно в битката за титлата в Шампионата на тура. В него един срещу друг ще се изправят световният шампион Джао Синтонг и световния номер 1 Джъд Тръмп.

Именно Божилова пренаписа историята на снукъра, съдийствайки на финала в “Крусибъл” миналата година, когато Джао надви Марк Уилямс и спечели световната титла.

Деси пък стана първата жена, реферирала на финалите във всичките турнири от “Тройната корона” - Световното първенство, “Мастърс” и Шампионата на Обединеното кралство.