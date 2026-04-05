  3. Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

Деси Божилова ще бъде рефер на финала между Джао и Тръмп

  • 5 апр 2026 | 13:42
Най-добрият снукър рефер в света Десислава Божилова ще бъде третият човек край зеленото сукно в битката за титлата в Шампионата на тура. В него един срещу друг ще се изправят световният шампион Джао Синтонг и световния номер 1 Джъд Тръмп.

Именно Божилова пренаписа историята на снукъра, съдийствайки на финала в “Крусибъл” миналата година, когато Джао надви Марк Уилямс и спечели световната титла.

Деси пък стана първата жена, реферирала на финалите във всичките турнири от “Тройната корона” - Световното първенство, “Мастърс” и Шампионата на Обединеното кралство.

Световният шампион срещу световния номер 1 за предпоследната титла

Хигинс допусна най-тежката си загуба в 34-годишната си кариера

Тръмп е финалист в Шампионата на тура, а Робъртсън е съкрушен

Страхотни бонуси за максимален брейк на Световното по снукър

Дежа вю за Хигинс срещу Селби в Шампионата на тура

Интригуващи сблъсъци в квалификациите за "Крусибъл"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

