Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Алис Перейра направи фантастично второ впечатление в октагона.

По време на втората си изява в октагона Перейра се върна към победите със зашеметяващ нокаут във втория рунд срещу Хейли Коуан. С наближаването на края на рунда Перейра пласира коляно право в брадичката на Коуан и я изпрати в безсъзнание на пода. До момента на нокаута битката беше оспорвана, като и двете състезателки в категория петел имаха своите силни моменти в стойка, а Коуан успяваше да забави темпото на Перейра със своята борба. Решителният момент обаче дойде в 4:24 минута на втория рунд, когато Перейра приключи Коуан с коляно.

„Аз съм истинска, копелета“, заяви Перейра. „Истинска съм! Толкова съм истинска! Дейна, обичам парите, обичам битките“, заяви наскоро навършилата 20 години Перейра след битката.

Това беше първа победа за Перейра в UFC след разочароващ дебют, в който загуби с неединодушно съдийско решение от Монсе Рендон. С този успех Перейра вече има професионален актив от 7 победи и 1 поражение. Невероятният нокаут й донесе и бонус от 100 000 щатски долара.