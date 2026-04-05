Двама се звърнаха в групата на Левски

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 28-ия кръг на efbet Лига срещу Добруджа. Двубоят на стадион „Дружба“ в Добрич е в днес, 5 април от 17:00 часа.

В състава на „сините“ за гостуването на Добруджа се завръщат Георги Костадинов и Кристиан Димитров, които лекуваха травми.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон, Георги Костадинов, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич.