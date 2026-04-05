  Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Георги Мърков, олимпийски, световен и европейски шампион, чества 80-годишнина днес.

Само в рамките на година той печели и трите най-ценни отличия в спортната си кариера. И е първият, и единствен засега спортист, дарил всичките си титли на Музея на спорта.

Мърков е част от звездния тим, който през 1971-а на националния стадион "Васил Левски" ликува със световната отборна титла.

Носител е на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.

Получава награда и от ЮНЕСКО за това, че на европейското през 1984-а в Швеция обезврежда въоръжен в залата.

Дълги години е бил треньор, включително и в националния отбор. Предава опита си в Сърбия, Швеция, Австрия.

Бил е също преподавател в Пловдивския университет и автор на десетки книги за борба.

В момента е президент на един от най-успешните клубове - "Левски".

Екипът на Sportal.bg честити на Георги Мърков юбилея и му пожелава здраве, щастие и дълголетие!

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Борислав Велев: Връщам се скоро за поне два мача тази година

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

