Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Георги Мърков, олимпийски, световен и европейски шампион, чества 80-годишнина днес.

Само в рамките на година той печели и трите най-ценни отличия в спортната си кариера. И е първият, и единствен засега спортист, дарил всичките си титли на Музея на спорта.

Мърков е част от звездния тим, който през 1971-а на националния стадион "Васил Левски" ликува със световната отборна титла.

Носител е на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.

Получава награда и от ЮНЕСКО за това, че на европейското през 1984-а в Швеция обезврежда въоръжен в залата.

Дълги години е бил треньор, включително и в националния отбор. Предава опита си в Сърбия, Швеция, Австрия.

Бил е също преподавател в Пловдивския университет и автор на десетки книги за борба.

В момента е президент на един от най-успешните клубове - "Левски".

