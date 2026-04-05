
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
Сребро и два бронза спечелиха кадетите ни на Европейската купа по джудо в Ганджа, Азербайждан.

София Маврова стигна до финала при 44-килогамовите след две победи – над казахстанки – Бахнур Абдешова и Шахсаман Рахмажанова. А в решителната схватка загуби от Ягмур Йълмъзтур (Турция) след трето предупреждение.

За Маврова това е трети финал този сезон, на другите два взе титли.

С бронз се окизиха Махмуд Жаафар (60) и Владимир Тодоров (66).

Жаафар за отличието се наложи над Йосомудин Косимов (Таджкистан) - ипон. А преди това победи азера Амин Салимли и грузинеца Гога Шарвашидзе. В полуфиналите загуби от казахстанеца Расулхан Габитс юко.

Тодоров води дълга битка за бронза, продължила 6,33 мин, но успя да се наложи над Йерик Юсенов (Казахстан) със златна точка – юко.

На старта в категорията Владимир победи казахтанеца Бекзат Болатбек, след това и двама азери - Дуниамали Асданли само за 14 сек с ипон и Фарид Нагиев, но на полуфинала загуби от друг азер – Илкин Гарев – ипон.

На турнира участват 269 състезатели от 10 държави. България е представена от 9 джудисти. Днес ще стартират останалите – Иван Николчев и Димитър Желязков (73), Пламен Димитров (81), както и Цветомир Вълков (над 90), а при кадетките – Мария Черкелиева (над 70).

