Джошуа Ван отпада от шампионския двубой с Тацуро Тайра на UFC 327

Шампионът на UFC в категория муха Джошуа Ван няма да вземе участие в предстоящата галавечер UFC 327 в Маями следващата седмица. Новината беше потвърдена от няколко източника, запознати със ситуацията, като причините за оттеглянето му не се разкриват.

От UFC обявиха по време на излъчването на UFC Вегас 115 в събота вечер, че двубоят за титлата в категория муха се премества. Срещата вече ще бъде основен подгряващ двубой UFC 328, което ще се проведе на 9 май в Нюарк, Ню Джърси.

Галавечерта UFC 327 ще се състои на 11 април в "Kaseya Center", а основният дуел ще бъде сблъсъкът между Жири Прохазка и Карлос Улберг за вакантната титла в полутежка категория. Новият подглавен двубой ще бъде между Азамат Мурзаканов и Паоло Костa.

Ван (16-2) спечели пояса до 57 кг. през декември, след като Алешандре Пантожа получи контузия в ръката само секунди след началото на битката им на UFC 323. Тъй като Пантожа е извън строя, от UFC решиха да организират двубой между Ван и изгряващия претендент Тайра за 11 април.

Тайра (18-1) се нареди сред претендентите за титлата, след като постигна победа с нокаут във втория рунд над бившия шампион Брандън Морено. Това се случи в същата вечер, в която Ван завоюва пояса. Успехът беше осмата му победа в девет двубоя в октагона, като шест от тях дойдоха след спиране на противника.