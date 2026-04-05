Джесика Пегула е само на победа от защита на титлата си в Чарлстън

Водачката в схемата и шампионка от миналата година Джесика Пегула се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите WТА 500 в Чарлстън (САЩ) с награден фонд 2.3 милиона долара.

Американката, която преследва втората си титла за годината, след като спечели в Дубай през февруари, елиминира сънародничката си и поставена под номер 4 Ива Йович с 6:4, 5:7, 6:3 за два часа и 35 минути.

Пегула преодоля пасив от 0:2 в третия сет, направи обрат 4:2, а с още един пробив в деветия гейм затвори срещата с третия си мачбол.

TITLE DEFENSE 🔛@JPegula will defend her title tomorrow after defeating Jovic in a thrilling three set battle 6-4, 5-7, 6-3. #CharlestonOpen pic.twitter.com/DdeFDaRr71 — wta (@WTA) April 4, 2026

За трофея тя ще играе срещу 26-годишната Юлия Стародубцева (Украйна), която се наложи над петата в схемата и бивша шампионка Мадисън Кийс (САЩ) с 6:1, 6:4.

"Мади е страхотна съперничка. Гледала съм много нейни мачове. Не е лесно да се изправиш срещу някой като нея. Ключът е да останеш стабилна, да останеш агресивна", каза Стародубцева в интервюто си на корта.

За украинката това ще бъде първи финал в кариерата на турнир от WТА.