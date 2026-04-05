Ренато Мойкано отказа Крис Дънкан и изригна срещу феновете след UFC Вегас 115

Ренато Мойкано показа защо все още е един от най-добрите бойци в лека категория в света с последното си представяне. Бразилецът се завърна към победите по впечатляващ начин, след като отказа Крис Дънкан в главния двубой на UFC Вегас 115.

Представянето му беше доминантно от началото до края. Мойкано установи предимство в стойка, което доведе до нокдаун след комбинация от ляво кроше и десен прав. Оттам нататък Мойкано демонстрира своя граплинг от световна класа и приложи задушаваща техника "rear-naked choke" във втория рунд.

„Само любов към това момче“, каза Мойкано на Дънкан след битката. „Без неуважение към треньорите. Трябваше да се върна след две поредни загуби. Бих се с един от най-великите – Ислам Махачев, и не исках да нокаутирам [Бенеил] Дариуш, затова той се измъкна.“

Що се отнася до бъдещето, Мойкано търси още една доминираща победа, но също така се обърна към феновете по време на интервюто си след мача.

„Майната им на феновете. Обичам ви, момчета, но майната ви на всички“, каза Мойкано. „По-добре ми дайте някой, който е лесен и е в ранглистата. В противен случай ще се пенсионирам, по дяволите. Защото не искам да се бия с някакъв боклук. Правя много пари от YouTube. Последвайте ме в YouTube, копелета.“

Винаги забавен в клетката и на микрофона, Мойкано се възползва максимално от мястото си в главното събитие и изглежда, че се стреми да се изправи срещу друг опонент от топ 15 в следващия си двубой. Що се отнася до Дънкан, неговата победна серия от четири мача приключи след загубата от Мойкано в събота вечер.

Ето как се развиха останалите битки от главната карта на събитието:

Вирна Жандироба победи Табата Ричи с единодушно съдийско решение

Абдул Якаев победи Бендсън Рибейро със събмишън, Рунд 1

Итън Еуинг победи Рафаел Естевам с ТКО, Рунд 3

Томи Макмилън победи Маноло Зекини с ТКО, Рунд 1

Хосе Делано победи Роберт Рукала с еиднодушно съдийско решение