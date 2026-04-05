Огромна преднина за водача в Турнира на претендентите още след 6-и кръг

За пореден път всичко се въртеше около гросмайстор Жавохир Синдаров на Турнира на претендентите на ФИДЕ 2026, след като узбекската звезда спечели трудна позиция срещу гросмайстор Уей И и достигна впечатляващ резултат от 5.5/6.

Той води с 1.5 точки пред най-близкия си преследвач, гросмайстор Фабиано Каруана, след като гросмайстор Андрей Есипенко завърши реми с американския шампион. Ремита имаше и в партиите Хикару Накамура – Прагнананда Рамешбабу и Аниш Гири – Матиас Блубаум, като последната продължи цели 84 хода.

Късната резерва гросмайстор Анна Музичук излезе начело в Турнира на претендентките с пълна точка аванс пред пет състезателки, след като победи гросмайстор Джу Дзинер и достигна 4/6. В същото време гросмайстор Катерина Лагно загуби от гросмайстор Вайшали Рамешбабу. Това беше отличен ден за Индия, тъй като гросмайстор Дивя Дешмух също постигна първата си победа срещу гросмайстор Бибисара Асаубаева. Всички победи бяха с черните фигури, а можеха да бъдат четири, ако гросмайстор Тан Джонги не беше изградила „крепост“, за да се спаси срещу гросмайстор Александра Горячкина.

Синдаров записа единствената победа в шестия кръг, подчертавайки пълната си доминация. В момента той е извън обсега на съперниците си – с 1.5 точки пред Каруана и цели 3.5 точки пред последните в класирането.

Отново Синдаров обра всички заглавия в поредния кръг на турнира в Кипър. Много от победите му са базирани на дебютна подготовка, но този път той бе изненадан рано с хода 5.a3. Позицията, която се получи, беше изключително двуостра, но именно Синдаров се справи по-добре с усложненията. След партията той заяви:

„Аз съм динамичен играч. Разбирам, че заради турнирната ситуация трябва да играя много стабилно, но ако имам шанс да играя за победа и за двете страни в динамична позиция, винаги съм щастлив!“

Уей И никога не се е страхувал от динамични позиции и обясни, че е искал да играе за победа с белите фигури, но управлението на времето го е подвело. Когато ходът 27...Re8?! (вместо по-добрия 27...Be5!) му даде шанс да се върне в партията, той вече разполагаше само с шест минути срещу 51 на Синдаров.

Уей пропусна пътя към равенството и скоро Синдаров записа пета победа в шест партии. Невероятната серия на Синдаров продължава – 5.5/6, като му остава само партия срещу Гири, за да е играл срещу всички съперници.

Синдаров каза пред FM Майк Клайн, че това е „може би“ турнирът на живота му, след което уточни: „Аз съм само на 20 – предстоят ми още много турнири, затова казах „може би“!“

Темата за възрастта се появи отново, когато му казаха, че Накамура е негов фен (той заяви, че Синдаров и Прагнананда са „глътка свеж въздух“, защото гледат на играта по различен начин от по-старото поколение).

Каруана – единственият друг играч с положителен баланс – изостана на 1.5 точки след спокойно реми срещу Есипенко, който избра стара линия в английското начало и жертва пешка, но без проблем изравни.

След това реми Каруана леко отстъпи в ранглистата и гросмайстор Магнус Карлсен остана единственият играч с рейтинг над 2800, въпреки че при сегашната форма на Синдаров се очаква той скоро да достигне това ниво.

Партията на Накамура приключи първа след реми чрез повторение в двуостра позиция. И двамата имаха причини да продължат, но и да приключат. Накамура сподели пред WIM Шарлиз ван Зайл:

„Чувствах, че позицията е равна при точна игра, но вероятно щяхме да използваме много време и някой да направи грешка, а аз вече съм правил доста грешки в края на партии, така че ремито ми се стори разумен резултат.“

Първата половина от турнира приключва на католическия Великден (5 април), когато Синдаров ще играе с белите фигури срещу Гири, а Каруана има труден тест с черните срещу Прагнананда.