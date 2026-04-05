№1 в схемата Бузкова си осигури място на финала в Богота

Поставената под номер 1 в основната схема Мари Бузкова (Чехия) се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите WТА 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

Боузкова победи Ясмин Ортенци (Аржентина) със 7:6(5), 6:2 и достигна първи финал на WТА след Прага през юли миналата година.

За титлата чехкинята ще спори с номер 8 Пана Удварди (Унгария), която надделя над Емилиана Аранго (Колумбия) в драматичен двубой с 6:7(6), 6:3, 7:6(5), продължил близо три часа.

Унгарката преодоля пасив от 2:5 в решителния трети сет, успя да обърне 6:5, след което спечели тайбрека със 7:5, а с това и срещата. Удварди за първи път ше играе за титлата на WTA турнир.