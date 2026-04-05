№1 в схемата Бузкова си осигури място на финала в Богота

Поставената под номер 1 в основната схема Мари Бузкова (Чехия) се класира за финала на турнира по тенис на клей от сериите WТА 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

Боузкова победи Ясмин Ортенци (Аржентина) със 7:6(5), 6:2 и достигна първи финал на WТА след Прага през юли миналата година.

За титлата чехкинята ще спори с номер 8 Пана Удварди (Унгария), която надделя над Емилиана Аранго (Колумбия) в драматичен двубой с 6:7(6), 6:3, 7:6(5), продължил близо три часа.

Унгарката преодоля пасив от 2:5 в решителния трети сет, успя да обърне 6:5, след което спечели тайбрека със 7:5, а с това и срещата. Удварди за първи път ше играе за титлата на WTA турнир.

Още от Тенис

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

Томи Пол вдигна трофея в Хюстън

  • 6 апр 2026 | 04:18
  • 2224
  • 0
Пегула защити титлата в Чарлстън

Пегула защити титлата в Чарлстън

  • 6 апр 2026 | 02:23
  • 451
  • 0
Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

Рафаел Ходар спечели титлата натурнира в Маракеш

  • 5 апр 2026 | 20:41
  • 510
  • 0
България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

България ще стартира с мач срещу Република Южна Африка на „Били Джийн Кинг къп“

  • 5 апр 2026 | 20:38
  • 748
  • 1
Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

Аржентинец от третия опит стана шампион на АТР

  • 5 апр 2026 | 16:48
  • 1393
  • 0
Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

Огромен награден фонд очаква звездите в Монте Карло

  • 5 апр 2026 | 16:32
  • 1102
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60157
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214842
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1905
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 448
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3198
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18909
  • 4