Петър Кюмюрджиев: Имаше различни спекулации, но Созопол играе за честта си

ФК Созопол победи с 2:1 един от лидерите във временното класиране – Марица (Пловдив), в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изключителен мач от наша страна. Момчетата се представиха великолепно, бяхме дисциплинирани и заслужено спечелихме. Ние за пореден път показахме, че играем единствено за честта на Созопол. Защото имаше спекулации, че искаме да спрем Несебър за сметка на Марица, а ние днес победихме Марица и направихме услуга на Несебър да е едноличен лидер в класирането“, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Поздравявам отбора за себераздаването въпреки кадровите проблеми, както за желанието и за сериозното отношение. Наистина се постараха в този мач. Тази победа е и за бате Митко Стойчев“, допълни наставникът.