Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  Петър Кюмюрджиев: Имаше различни спекулации, но Созопол играе за честта си

Петър Кюмюрджиев: Имаше различни спекулации, но Созопол играе за честта си

  • 5 апр 2026 | 09:27
  • 662
  • 0
ФК Созопол победи с 2:1 един от лидерите във временното класиране – Марица (Пловдив), в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига.

„Изключителен мач от наша страна. Момчетата се представиха великолепно, бяхме дисциплинирани и заслужено спечелихме. Ние за пореден път показахме, че играем единствено за честта на Созопол. Защото имаше спекулации, че искаме да спрем Несебър за сметка на Марица, а ние днес победихме Марица и направихме услуга на Несебър да е едноличен лидер в класирането“, коментира старши треньорът Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Поздравявам отбора за себераздаването въпреки кадровите проблеми, както за желанието и за сериозното отношение. Наистина се постараха в този мач. Тази победа е и за бате Митко Стойчев“, допълни наставникът.

Следвай ни:

