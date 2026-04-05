Маринела Нинева с две победи в първия ден на "Созопол рън"

Маринела Нинева записа две победи в първия ден на “Созопол рън”, с което бе даден старт на тазгодишното издание на веригата Run Bulgaria. Надпреварата се провежда при променени трасета заради наводнените пътища до къмпинг “Градина”.

Балканската шампионка в маратона първо спечели състезанието на 1 миля, като единствена бяга под пет минути. Нинева, която е състезателка на Локомотив - Дряново, спря хронометрите на 4:55 минути, изпреварвайки Наталия Кременска (Евър – Варна) с 5:04 и Христина Тодорова (Евър – Варна) с 5:12.

Три часа по-късно Нинева и Кременска стартираха на 10 км. Марина отново грабна победата с 37:12 – време, с което щеше да бъде трета при мъжете. Кременска отново финишира втора с 38:58, а трета завърши Силвия Дънекова-Лалова (Нови пазар) с 39:32 минути.

На 1 миля при мъжете първи стана Иван Андреев (Дунав Русе) с време 4:09, следван от Алекс Василев (Хермес 2022 – Благоевград) с 4:24 и Валентин Вълканов (Тангра – Варна) с 4:25.

В бягането на 10 км триумфира Исмаил Сенанджи (Евър – Варна), който измина дистанцията за 33:53 минути. Валентин Вълканов грабна среброто с 35:36, а трети се нареди Димитър Кръстев (Лудогорец – Разград) с 38:13.

Стартът на масовата дистанция на 10 км беше даден от легендарната българска атлетка Николина Щерева – сребърна медалистка на 800 м от Олимпийските игри в Монреал 1976, а призьорите бяха наградени от заместник кмета на община Созопол Тодор Дамянов.