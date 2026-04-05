Кадетите на Левски са отборни шампиони при класиците

Кадетите на „Левски“ станаха отборни шампиони в класическия стил на държавния шампионат във Враца.

„Сините“ оглавиха класирането със 210 т., като спечелиха пет титли, два сребърни медала и три бронза.

Ден по-рано „Левски“ стана първи и в свободния стил. На второ място при класиците е "Васил и Георги Илиеви" (Кн) със 112 т. и спечелени три титли и бронз. Трети е ЦСКА със 110 т. и с актив от титла, два сребърни медала и бронз.

В неделя стартират момичетата. В по-малката възраст до 13 г. на тепиха ще излязат 50 състезателки от 28 клуба, а при 15-годишните – 72 състезателки от 36 клуба. Срещите започват от 10 ч в залата на "Природоматематическата гимназия".

Шампионите от събота: 42 кг Лоренцо Димитров, “Стоян Николов”, Златарица 45 кг Цветан-Йоанис Николов, “Васил и Георги Илиеви”, Кн 48 кг Борис Крумов, „Левски“ 51 кг Данимир Йорданов, „Левски“ 55 кг Андрей Данаилов, „Левски“ 60 кг Владислав Иванов, „Ботев-93“, Враца 65 кг Антоан Цветанов, „Левски“ 71 кг Велизар Стоянов, „Васил и Георги Илиеви“, Кн 80 кг Иса Таксимов, ЦСКА 92 кг Никола Лазаров, „Левски“ 110 кг Йоан Димитров, „Васил и Георги Илиев“, Кн 125 кг Иван Николов, „Локомотив-93“, Вн.