Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кадетите на Левски са отборни шампиони при класиците

Кадетите на Левски са отборни шампиони при класиците

  • 5 апр 2026 | 08:25
  • 467
  • 0
Кадетите на Левски са отборни шампиони при класиците

Кадетите на „Левски“ станаха отборни шампиони в класическия стил на държавния шампионат във Враца.

„Сините“ оглавиха класирането със 210 т., като спечелиха пет титли, два сребърни медала и три бронза.

Ден по-рано „Левски“ стана първи и в свободния стил.  На второ място при класиците е "Васил и Георги Илиеви" (Кн) със 112 т.  и спечелени три титли и бронз. Трети е ЦСКА със 110 т. и с актив от титла, два сребърни медала и бронз.

В неделя стартират момичетата. В по-малката възраст до 13 г. на тепиха ще излязат 50 състезателки от 28 клуба, а при 15-годишните – 72 състезателки от 36 клуба. Срещите започват от 10 ч в залата на "Природоматематическата гимназия".

Шампионите от събота: 42 кг  Лоренцо Димитров, “Стоян Николов”, Златарица 45 кг  Цветан-Йоанис Николов, “Васил и Георги Илиеви”, Кн 48 кг  Борис Крумов, „Левски“ 51 кг  Данимир Йорданов, „Левски“ 55 кг  Андрей Данаилов, „Левски“ 60 кг  Владислав Иванов, „Ботев-93“, Враца 65 кг  Антоан Цветанов, „Левски“ 71 кг  Велизар Стоянов, „Васил и Георги Илиеви“, Кн 80 кг  Иса Таксимов, ЦСКА 92 кг  Никола Лазаров, „Левски“ 110 кг  Йоан Димитров, „Васил и Георги Илиев“, Кн 125 кг  Иван Николов, „Локомотив-93“, Вн.

Следвай ни:

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 371
  • 0
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1588
  • 0
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1394
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3501
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 551
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 555
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60058
  • 215
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214699
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1853
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 292
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3140
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18844
  • 4