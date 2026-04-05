Три мача продължиха програмата на НБА

В нощта на 4-и срещу 5-и април (събота срещу неделя) се изиграха само три нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

След техния край лидери в класирането продължават да са Оклахома Сити Тъндър с 61 победи и 16 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 57 успеха и 21 поражения (Източна конференция). Вече нито един от двата отбора няма как да бъде изместен от лидерската си позиция.

Две от срещите се изиграха преди полунощ, като и двете стартираха в 22:00 часа българско време. В единия от тях отборите не успяха да се победят в редовното време и след 48 минути игра Денвър Нъгетс и Сан Антонио Спърс си размениха по 124 точки. Нъгетс бяха по-добри в продължението и там те се наложиха с крайното 136:134 (36:43 29:29 27:24 32:28 12:10). Загубата окончателно уби шансовете на “шпорите” да преследват първото място в Западната конференция, тъй като четири мача преди края на редовния сезон те изостават на пет победи от лидера Оклахома. Денвър от своя страна вече си гарантира мястото в топ 6 на същата конференция, като отборът все още може да се бори с ЛА Лейкърс за третото място.

В другия мач по същото време, който противопостави отбори изцяло от Източната конференция, Маями Хийт стигна до победа в резултатно зрелище срещу Вашингтон Уизардс, налагайки се с крайното 152:136 (36:32 41:25 45:34 30:45). Столичани продължават да са на дъното, а това беше тяхното пето поредно поражение. “Жегите” пък продължават битката за 8-ото място, като те имат баланс от 41 победи и 37 загуби, а осмият към момента Шарлът Хорнетс е с 42 успеха и 36 поражения.

Единственият мач, който стартира в рамките на новото денонощие от 2:00 часа, бе отново изцяло между отбори в Източната конференция. Там лидерът Детройт Пистънс не остави шансове на Филаделфия 76ърс и победи като гост със 116:93 (41:31 30:29 24:21 21:12). Поражението попречи на Филаделфия да се изкачи в топ 6, като първият над чертата Торонто е и с мач по-малко, което означава, че съвсем скоро разликата между двата тима може да набъбне още.

В рамките на днешния 5-и април (неделя) ще се изиграят още четири мача, които ще стартират от 22:30 часа българско време, а те са част от новата програмна схема, продължаваща в утрешния 6-и април (понеделник) и включваща общо 11 двубоя. Там ще видим участието и на Западния лидер Оклахома Сити Тъндър, който в 2:00 часа ще посрещне Юта Джаз.