Драматична загуба на Кемниц и Минчев в Бундеслигата

Българското крило Йордан Минчев записа 3 точки, 7 борби и 1 асистенция при домакинската загуба на клубния си Кемниц 99 от тима на Телеком Баскетс Бон със 75:76 (17:14 25:16 13:20 20:26) в среща от 28-ия кръг на Бундеслигата.

Поражението остави Минчев и компания на 12-тото място във временното класиране с актив от 12 победи и 15 загуби. Първият в зоната на плей-ин турнира Фехта е с 13-15, което към момента запазва реални надеждите на Кемниц в Бундеслигата и след края на редовния сезон. Телеком Баскетс Бон от своя страна е на трето място с 18-10, но все още отборът не е гарантирал напълно директното си класиране за плейофите, тъй като седмият е с баланс от 15-11 и има три мача по-малко. До края на редовния сезон в Бундеслигата остават още шест кръга, като Кемниц и Минчев ще изиграят последния си мач на 10-и май.

Срещата срещу Телеком Баскетс Бон бе особено позитивна за Йордан Минчев, тъй като той се превърна във втория състезател с най-много борби. Повече от него единствено направи Михаел Кесенс от Бон, който финишира с осем борби, а Кевин Йебо от Кемниц също като Минчев записа седем. Йебо стана и вторият най-резултатен играч в двубоя, реализирайки 19 точки (към които добави и 4 асистенции), а най-много точки отбеляза френският гард (отново от Кемниц), който оформи сметка от 21 точки, 2 борби и 2 асистенции.

Следващият мач на Кемниц 99 ще бъде особено трудно предизвикателство, тъй като на 12-и април (неделя) от 17:30 часа българско време тимът на Йордан Минчев ще се изправи в гостуване на лидера във временното класиране Байерн Мюнхен, който от началото на сезона има впечатляващия баланс от 20 победи и 5 загуби.