Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа с драматичен старт на плейофите във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа стартираха с драматична загуба в плейофната фаза във Франция. Антов и съотборниците му, които завършиха на 3-о място в редовния сезон, отстъпиха като гости на Араго (Сет) с 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1600 зрители в зала "Луи Марти".

По този начин Туркоа изостава в плейофната серия с 0-1 победи. Втората среща между двата тима ще бъде в четвъртък (9 април) от 21,00 часа българско време. Играе се до 2 победи от 3 мача.

Вени Антов изигра пореден страхотен мач за Туркоа и бе над всички с 30 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +18).

Игнасио Луенгас добави още 17 точки (1 блок, 1 ас, 43% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +6), но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Сет Ноа Мартила реализира 17 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +9), докато Бенедикт Саблатниг и Люк Ван Дер Ент завършиха с 14 и 13 точки за победата.