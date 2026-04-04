Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа с драматичен старт на плейофите във Франция

Страхотен Венислав Антов с 30 точки, Туркоа с драматичен старт на плейофите във Франция

  • 4 апр 2026 | 23:50
  • 3635
  • 3
Националът Венислав Антов и неговият Туркоа стартираха с драматична загуба в плейофната фаза във Франция. Антов и съотборниците му, които завършиха на 3-о място в редовния сезон, отстъпиха като гости на Араго (Сет) с 2:3 (25:23, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15) в първия мач от 1/4-финалния плейоф помежду им в местната Marmara Spike Ligue, игран тази вечер пред около 1600 зрители в зала "Луи Марти".

По този начин Туркоа изостава в плейофната серия с 0-1 победи. Втората среща между двата тима ще бъде в четвъртък (9 април) от 21,00 часа българско време. Играе се до 2 победи от 3 мача.

Венислав Антов: Най-важната част тепърва предстои! Време е за плейофите

Вени Антов изигра пореден страхотен мач за Туркоа и бе над всички с 30 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +18).

Игнасио Луенгас добави още 17 точки (1 блок, 1 ас, 43% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +6), но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Сет Ноа Мартила реализира 17 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +9), докато Бенедикт Саблатниг и Люк Ван Дер Ент завършиха с 14 и 13 точки за победата.

Следвай ни:

  • 6 апр 2026 | 00:59
  • 1137
  • 0
  • 6 апр 2026 | 00:28
  • 1081
  • 1
  • 5 апр 2026 | 21:50
  • 3220
  • 2
  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40857
  • 23
  • 5 апр 2026 | 21:18
  • 1097
  • 0
  • 5 апр 2026 | 21:11
  • 2269
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 59922
  • 215
  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 214511
  • 874
  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1780
  • 1
  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40857
  • 23
  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3057
  • 0
  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 18738
  • 4