Иван Кочев: Време е да спечелим

Утре, Марица (Милево) приема Атлетик (Куклен). Срещата е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отборите в настоящото първенство са равностойни. Всеки може да победи другият. Предстоящият ни съперник го взе хубава победа в последния си мач. Не съм изненадан. Имат добри футболисти. Именно за това ние трябва да изиграем пределно концентрирано 90-те минути. Време е да спечелим. В предишните двубои играхме добре, но не намерихме верния път към противниковата врата и това се отрази на резултатите“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).