С победа по шампионски ПСЖ поднови сезона в Лига 1

Отборът на Пари Сен Жермен направи нова много важна крачка към петата си последователна шампионска титла, след като надви тима на Тулуза с 3:1 при подновяването на френската Лига 1.

Парижани вече имат аванс от четири точки пред втория Ланс при равен брой 27 изиграни срещи, като "червено-жълтите" ще изиграят своя мач от 28-ия кръг срещу Лил в утрешния 4-и април (събота) от 22:05 часа българско време и при евентуална грешна стъпка, много неща могат да се изяснят 6 срещи преди края на сезона.

Поражението пък прекрати успешната серия от две поредни победи за тима на Тулуза, който остана на деветото място, изоставайки на вече цели девет пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Иначе съперниците изиграха много стойностно първо полувреме, в което си размениха цели три попадения, а те паднаха в рамките на само десетина минути. Усман Дембеле изведе шампионите напред в 23-тата минута, а в 27-ата Расмус Николайсен възстанови паритета. Шест минути по-късно в 33-тата носителят на "златната топка" изведе европейските клубни първенци отново напред, като този път той не го направи, завършвайки индивидуална акция, а вместо това получи асистенция от Хвича Кварацхелия.



През втората част столичани доминираха напълно и отправиха цели осем удара по посока съперниковата врата, докато играчите на Тулуза стреляха едва три пъти, а в нито един от тях на стража Матвей Сафонов не му се наложи да се намесва. Така се стигна до втората минута на добавеното време, когато Гонсало Рамош отигра подаване на Нуно Мендеш и матира отново вратаря Гийом Рест, с което и уби окончателно интригата, тъй като в оставащите 120 секунди от продължението просто нямаше как тимът на Тулуза да върне двата си гола пасив.



Това бе четвърти последователен успех за Пари Сен Жермен във всички турнири, като следващите два сблъсъка на френските шампиони са изключително важни. Следващият уикенд те почиват в Лига 1, защото на 8-и и 14-и април предстоят двата мача от Шампионската лига срещу английския първенец Ливърпул, който парижани отстраниха и през миналия сезон, а това бе една от спирките им към европейския връх.

Тулуза от своя страна няма европейски ангажименти и ще се изправи срещу Лил в следващия кръг на 12-ти април (неделя), след което пък предстоят две поредни срещи с Ланс - първо на 17-и април (петък) за първество и след това на 21-ви април (вторник) в 1/2-финален двубой от турнира за Купата на Франция.