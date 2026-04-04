Силен Жасмин Величков с 14 точки, Монца започна с победа борбата за 5-ото място

Младият национал Жасмин Величков и неговият Веро Волей (Монца) започнаха с победа в плейофната фаза за 5-ото място в италианската Суперлига. Воденият от Масимо Екели тим би категорично у дома Сонепар (Падуа), с национала Борис Начев в състава, с 3:0 (25:22, 25:19, 25:21) в първата среща от 1/4-финалния плейоф помежду им, играна тази вечер.

По този начин Монца поведе с 1-0 победи в плейофната серия, която се играе до 2 успеха от 3 мача. Вторият двубой между двата тима е в сряда (8 април) от 21,30 часа българско време в Падуа.

Жасмин Величков изигра нов силен мач за Монца и стана втори по резултатност с 14 точки (2 блока, 2 аса, 56% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +9) за успеха.

Най-полезен за домакините бе Ерик Рьорс със 17 точки (2 аса и 63% ефективност в атака - +8) за победата.

От друга страна Борис Начев така и не се появи в игра за своя тим.

Най-резултатни за Падуа пък станаха резервата Томазо Стефано (1 блок, 1 ас и 53% ефективност в атака - +4) и Матиа Ориоли (1 блок, 2 аса, 43% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +2) с 12 и 11 точки.

Снимки: legavolley.it