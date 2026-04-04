Пламен Константинов: Не трябва да изпадаме в еуфория

Българският треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов сподели впечатленията си от страхотната победа като гост над Зенит (Казан) с 3:2 гейма в първия мач от полуфиналната серия на руската Суперлига.

"Обикновено няма лесни мачове в Казан. Разбира се, сервисът беше важен. Но не изигра толкова голяма роля, колкото в мача от редовния сезон, който спечелихме тук. Мисля, че блокадата и посрещането бяха по-важни днес. Който не успя да посрещне топката, загуби мача. Беше много равностоен, много близък мач. Добре е, че спечелихме. Дълга серия е. Не би трябвало да изпадаме в еуфория", призна Константинов след мача.

Вторият среща от плейофната серия е утре (5 април) от 17,00 часа българско време отново в Казан.