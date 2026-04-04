  3. Конър Макгрегър взе участие в демонстративен боксов мач в Ирландия

Конър Макгрегър взе участие в демонстративен боксов мач в Ирландия

  • 4 апр 2026 | 19:04
  • 743
  • 0
Конър Макгрегър взе участие в демонстративен боксов мач в Ирландия

Конър Макгрегър се качи на ринга за неочакван боксов мач в петък. Напоследък разговорите за завръщането на бившия шампион на UFC в две дивизии в октагона отново се засилват, а да се види Макгрегър в действие пред публика е гледка, която не е наблюдавана от загубата му с фрактура на крака срещу Дъстин Порие през 2021 г.

Демонстративният боксов мач се проведе в "Crumlin Boxing Club" в Дъблин, Ирландия, като част от тяхното шоу на Разпети петък, съобщава "Irish Boxing". Макгрегър, носейки предпазна екипировка, се би в трирундов двубой, като постигна две отброявания до осем в изправено положение.

Макгрегър има само един професионален боксов мач в кариерата си – касовата супербитка през 2017 г. срещу непобедената легенда Флойд Мейуедър. Ирландецът беше спрян в 10-ия рунд с технически нокаут.

Очаква се „The Notorious“ да се завърне в UFC това лято. Носят се слухове, че той ще бъде част от събитието" International Fight Week", като спрягано име за негов опонент е Макс Холоуей. Въпреки това, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт наскоро заяви, че предстоят още много преговори.

