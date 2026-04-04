36-годишен стана най-възрастният на първия си финал

Марко Трунгелити стана най-възрастният дебютен финалист на ниво турнир от ATP в Откритата ера, след като в събота достигна финала в Маракеш (АТР 250).

36-годишният тенисист поднесе изненада, побеждавайки поставения под №1 Лучано Дардери с 6-4, 7-6(2), и се класира за финала в Маракеш след два часа и 10 минути игра. Аржентинецът игра първия си полуфинал в ATP тура преди 402 седмици в Умаг (2018), а сега за първи път ще се бори за титла на това ниво.

„Разбира се, че вярвах – това е една от причините да съм тук, иначе нямаше да е възможно“, каза Трунгелити в интервюто си на корта. „Също така положихме много усилия – аз, моят екип, както и съпругата ми и детето ми. Всички вярвахме, че можем да счупим този рекорд, и точно това направихме.“

Досегашният рекорд за най-възрастен дебютен финалист се държеше от Виктор Естреля Бургос, който достигна финала в Кито през 2015 г. на 34 години и 190 дни. Той дори спечели титлата.

Сега Трунгелити има шанс да вдигне трофея в неделя, след като използва множество къси топки срещу италианеца Дардери. Аржентинецът вече е сигурен, че в понеделник за първи път ще влезе в Топ 100, като в момента е №75 във “виртуалната” класация.

„Това се случва през цялата седмица – да напускам корта с победа“, каза Трунгелити, който на финала ще се изправи срещу испанеца Рафаел Ходар (#NextGenATP) или Камило Уго Карабели. „Надявам се да има още една.“

