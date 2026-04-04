Хамбургер стигна до точка с човек по-малко

Хамбургер спечели точка в домакинството си на Аугсбург, въпреки че игра около половин час с човек по-малко. Срещата завърши 1:1. Гостите поведоха в 23-ата минута след гол на Артур Чавес. Тимът на Мерлин Полцин изравни в 60-ата минута с попадение на Рансфорд Кьонигсдорфер, но малко след това Миро Мюхайм получи червен картон. Двата отбора са в средата на класирането, като само една точка ги дели.

Без наказания халф Николай Ремберг Хамбургер имаше проблеми в средата на терена в началото на двубоя. Гостите стартираха по-активно и удари на Грегорич и Рийдер минаха над вратата. В средата на първата част Аугсбург, след като защитникът Чавес се разписа. Домакините реагираха и взеха инициативата, но съперникът оцеля до почивката.

30 Minuten Überzahl, dennoch blieb es beim Remis: Augsburg ist defensiv stabil, aber verpasst gegen dezimierte Hamburger den Sieg. Besonders eine Szene sorgt für Diskussionen. https://t.co/EVv4nTDZUq pic.twitter.com/jTbxoph6pt — AugsburgerAllgemeine (@AZ_Augsburg) April 4, 2026

През втората част Хамбургер продължи да доминира. Кьонигсдьорфер пропусна една добра възможност, но успя да изравни след час игра, след като завърши отлична комбинация. Тимът на Полцин тръгна в търсене на пълен обрат и Вушкович удари греда. Устремът му бе спрян в 64-ата минута, когато Мюхайм получи червен картон, след като повали откъсващия се Антон Каде.

Това промени ситуацията на терена и Аугсбург имаше предимство в следващите минути, но пропусна няколко възможности, като удари и греда. Гостите можеше горчиво да съжаляват за пропуските, тъй като за малко да си отбележи автогол преди да направи страхотно спасяване, което спря резервата Гьонбек от отбелязване на гол.

Снимки: Imago