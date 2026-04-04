Български кикбоксьор: Поканиха ме в лагера на Алекс Перейра

История не просто като за филм, а за холивудски блокбъстър. Това е животът на Дюк Нуамеруе. Световен и европейски шампион по кикбокс и таекуондо, каскадьор в някои от най-големите американски продукции, редом със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Джерард Бътлър и... Тор.

"Не съм предполагал, че ще работя с Крис Хемсуърт", признава Дюк, който се върна назад и към тренировките си в Нидерландия в легендарния Mike's Gym: "Пътуваме с Копривленски във влака и той ми казва: "Дюки, да знаеш, че още утре е спаринг дей. Само те предупреждавам... Играл съм спаринг с Бадр Хари. С Чико също, както и с брат му", разкрива шампионът ни.

Имал ли е участия в спаринг с Израел Адесаня и Алекс Перейра? А ще има ли такива скоро, в САЩ? "Юсри Белгаруи, един от бойците от Mike's Gym, които в момента побеждават в UFC, ме покани да участвам в негова подготовка, заедно с Алекс Перейра!".

Колко важна за него е тази половина от произхода му, свързана с Нигерия, Лагос и селото на фамилията, което се намира на 600 километра от старата столица на страната:

"Ананасите, хора, растат отдолу - нагоре, а не обратно. В Нигерия хората имат съвсем различни проблеми от нашите. До къщата ни на село трябваше да бъде поръчана сонда, за да намерим вода, тъй като там питейна няма...".

А дали Дюк Нуамеруе планира завръщане на ринга?

"Може и да има някакво завръщане. Ще видим кога ще бъде. Просто искам да опровергая някои хора, които май ме взимат за мезенце...".

Щастливо семеен, пример за подражание на учениците си в залата, но и за двамата си наследници вкъщи. С възможно най-високи цели за бъдещето, за да бъде максимално полезен на най-близките си. Горд със своите родители и сестра, признателен към майка си, за насоките към спорта от най-ранна възраст. Дюк Нуамеруе няма претенциите да е популярен и не настоява за звезден статус. Факт е, обаче, че във всяка друга държава той отдавна щеше да е представител на обществения елит.

Вижте цялото интервю с Дюк Нуамеруе за "Неформално с Георги Петков" тук: