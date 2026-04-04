Реал Сосиедад стигна до своето срещу Леванте

Реал Сосиедад надви Леванте с 2:0 в двубой от 30-ия кръг на испанския шампионат. С тези три точки баските продължават битката за участие в евротурнирите, докато съперникът е в зоната на изпадащите с най-слабата защита в първенството.

19-годишният централен защитник Йон Мартин заби първия гол с глава в 30-ата минута, а резервата Брайс Мендес реализира втория в 83-тата. В добавеното време и Ори Оскарсон изпрати топката в мрежата на Леванте, но това попадение не беше зачетено заради засада.

Отделно играчите на Сосиедад удариха три греди, докато този малшанс веднъж имаха и гостите от Валенсия.