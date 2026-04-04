Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора: Как да гледаме и начален час

Дионтей Уайлдър и Дерек Чисора се изправят един срещу друг в Лондон в битка за престиж и слава. Днес двамата колоси в тежката категория на професионалния бокс ще премерят сили в сблъсък който е представян като прощалния мач в кариерата на Чисора, но може да сложи край на две кариери. Или на нито една. Все пак това е бокс.

Както 40-годишният Уайлдър (44-4-1, 43 нокаута), така и 42-годишният Чисора (36-13, 23 нокаута) ще изиграят своя 50-и професионален мач. Англичанинът става професионалист през 2007 г., а Уайлдър – през 2008 г. Бившият шампион на WBC Уайлдър изглеждаше по-колеблив в последните си изяви и записа едва два успеха в последните си шест срещи. Чисора също не е в пика си, но интересът към срещата е голям, тъй като и двамата боксьори обичат да поемат рискове и да търсят нокаута.

Подгряващата карта ще включва двубой в полутежка категория за европейската титла между Видал Райли и защитаващия я шампион Матеуш Мащернак, както и още интересни срещи.

Как да гледаме Уайлдър срещу Чисора?

Начален час на бойната карта: 21:00 ч., а Уайлдър и Чисора се очаква да се качат на ринга около полунощ

Излъчване:

DAZN PPV или DAZN Ultimate (с абонамент)

Бойна карта:



Ащън Силве срещу Раул Галавиз, суперлека категория, 8 рунда

Амир Андерсън срещу Джордан Дужон, средна категория, 8 рунда

Мари Харис срещу Франклин Игнатиус, тежка категория, 8 рунда

Дензел Бентли срещу Андри Сааведра, средна категория, 12 рунда

Видал Райли срещу Мареуш Мащернак, полутежка категория, 12 рунда, за европейската титла

Дионтей Уайлдър срещу Дерек Чисора, тежка категория, 12 рунда