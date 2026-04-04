Тунчев: Казах им, че това ще е най-трудният ни мач, дано се възползваме от шансовете си срещу Левски

Наставникът на Арда Александър Тунчев заяви след трудната домакинска победа с 2:1 над Монтана, че е предупредил своите футболисти за този специфичен двубой.

“Труден мач. Няколко дни преди него разговарях с отбора и казах на футболистите, че това ще е най-трудният ни мач. Монтана е опрян до стената и няма какво да губи. Настойчивостта ни донесе успеха.

Работим, но понякога не се получава. Днес нямахме кой знае колко чисти положения, но бяха достатъчно на брой, за да ги изиграем по по-добър начин и да се оттеглим с преднина на полувремето. Допуснахме лек гол. В началото на второто Луан изпусна и след това нервитне преобладаваха. Монтана се бе групирал доста добре.

Хубавото е, че нападателите излизат на ситуации, ще започнат и да ги реализират. Днес един от тях ни донесе трите точки.

Стараем се благодарение на нашия собственик да поддържаме добър терен, за да играем на страхотни условия. Ако искаме да растем, не само официалните, а и тренировъчните терени трябва да са на такова ниво", каза Тунчев, който сподели мнението си и за следващия мач на тима, който е срещу Левски на "Герена".

"Излизаме без напрежение. Левски е временен лидер, в доста добра форма се намират, но мисля, че ще имаме нашите шансове и дано се възползваме", каза Тунчев, след което изказа съболезнования към семейството на Борислав Михайлов, който преди дни напусна този свят на 63 години.