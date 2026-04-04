Резултати от кантара за UFC Вегас 115: Непобеден боец се провали за трети път

Официалното претегляне преди UFC Вегас 115 завърши с известни сътресения, като в центъра на събитията се оказа познато лице. В края на първия прозорец за претегляния трима от последните четирима бойци, които се качиха на кантара, не успяха да покрият нормативите за своите категории за събитието в "Meta Apex".Абдул Якаев, Рафаел Естевам и Дариуш Флауърс се провалиха в опитите си, надхвърляйки лимита дори с включения толеранс от една либра за нешампионски двубои.

За Естевам това е трети пореден провал на кантара в UFC, след като преди това на два пъти не успя да влезе в категория муха (57 кг). През август той тежеше 60 кг. за двубоя си с Фелипе Бунес, което наложи преминаването му в по-горна дивизия. По-късно беше обявено, че срещите на Естевам и Флауърс срещу Ерън Еуинг и Ландо Ваната ще се проведат в междинна категория (catchweight). Провинилите се бойци ще бъдат глобени с 20% от хонорарите си.

Якаев получи разрешение за втори опит и по-късно успешно достигна тегло от 93.4 кг. При главните две срещи на вечерта нямаше никакви проблеми. Дългогодишният претендент в лека категория Ренато Мойкано беше първият боец на кантара и успешно закова 70.6 кг.. Неговият опонент, Крис Дънкан, по-късно регистрира същото тегло.